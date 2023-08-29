第６８回全国高校軟式野球選手権大会最終日は２９日、兵庫・明石トーカロ球場で決勝が行われ、中京（東海・岐阜）が天理（近畿・奈良）に６―４で競り勝ち、２年連続１２度目の優勝を果たした。６２～６４回大会の３連覇を含めて４度目の連覇で、優勝１２度は史上最多記録。

中京は１点を追う七回に、田口と清水隆の連続適時内野安打などで４点を挙げて逆転。八回に追い付かれたが、九回に黒田が決勝の２点右前打を放った。