Ｊリーグ出場停止選手（２９日）
2023年08月29日15時35分
【Ｊ１】（第２６節）
▽札幌・岡村大八▽鹿島・鈴木優磨▽横浜Ｃ・カプリーニ▽京都・アピアタウィア久▽福岡・ウェリントン
【Ｊ２】（第３３節）
▽熊本・粟飯原尚平
【Ｊ３】（第２５節）
▽岐阜・庄司悦大▽奈良・伊勢渉▽北九州・田中悠也▽琉球・寺阪尚悟
Ｊリーグ出場停止選手（２９日）
2023年08月29日15時35分
【Ｊ１】（第２６節）
▽札幌・岡村大八▽鹿島・鈴木優磨▽横浜Ｃ・カプリーニ▽京都・アピアタウィア久▽福岡・ウェリントン
【Ｊ２】（第３３節）
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