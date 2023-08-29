三井物、米サプリメーカー株を売却 ２３０億円、資産入れ替え
2023年08月29日14時33分
三井物産は２９日、２９．１％を出資する米高機能サプリメント製造ソーン・ヘルステック社の全保有株式を売却すると発表した。米投資ファンドに約１億６０００万ドル（約２３０億円）で年内に譲渡する。資産入れ替えの一環。
三井物、米サプリメーカー株を売却 ２３０億円、資産入れ替え
2023年08月29日14時33分
三井物産は２９日、２９．１％を出資する米高機能サプリメント製造ソーン・ヘルステック社の全保有株式を売却すると発表した。米投資ファンドに約１億６０００万ドル（約２３０億円）で年内に譲渡する。資産入れ替えの一環。
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