故畑英次郎氏に従三位
2023年08月29日13時18分
政府は２９日の閣議で、４日に死去した畑英次郎元農林水産相を従三位に叙することを決めた。同氏は生前、勲一等瑞宝章を受けている。
故畑英次郎氏に従三位
2023年08月29日13時18分
政府は２９日の閣議で、４日に死去した畑英次郎元農林水産相を従三位に叙することを決めた。同氏は生前、勲一等瑞宝章を受けている。
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