公明党の山口那津男代表は２９日の記者会見で、次期衆院選の東京での自民、公明両党の選挙協力復活に向けて、岸田文雄首相（自民党総裁）から申し出があったと明らかにした。山口氏によると、９日の首相官邸での面会時に首相から「東京での選挙協力の在り方はこのままでは良くない。打開する道を検討しなければならない」との言葉があったという。

自公は幹事長間で合意文書の文案を調整している。山口氏は「双方がしっかりと選挙協力の実を生み出せるように今後進めていきたい」と強調した。