【１面トップ】

〔朝日〕処理水 深まる日中亀裂 東電にも迷惑電話６０００件 外務省「渡航注意」 中国政府の強硬姿勢影響

〔毎日〕虐殺の現実 伝える仮想 露侵攻 生死の分岐点追体験〔戦争とゲーム ウクライナ報告 上〕

〔読売〕中国の嫌がらせ「遺憾」 首相「責任ある行動を」 処理水放出 外務省、大使呼び抗議

〔日経〕株式購入権 付与しやすく 外部人材の確保後押し 政府 新興向け、条件を緩和

〔産経〕授業時間数 適正化促す 一定の休息確保 検討要請 教員人材不足 中教審部会が提言

〔東京〕口唇口蓋裂の治療 「１８歳以降も支援を」 医療費軽減 延長求める声 ２０歳前後まで手術必要

【他の１面独自記事】

◆水害ごみ 未推計５割 主要１０９市区 豪雨頻発 備え急務 本社調査（読売）

【共通ニュース】

◆そごう・西武労組スト通知 ３１日、売却決議なら池袋本店で

◆ガソリン「１７０円台まで」 政府・与党調整 年末まで補助拡充

◆ＮＴＴ法見直し 来夏答申 株売却や通信サービス 総務省審議会 議論に着手

◆首相 河野、高市両氏と昼食 内閣改造前に臆測呼ぶ？

◆中国恒大 赤字１２兆円 ２年半の総額（続）