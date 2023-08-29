【ニューヨーク時事】週明け２８日のニューヨーク外国為替市場では、日米の金融政策の違いを背景とした円安・ドル高基調が継続し、円相場は一時１ドル＝１４６円台後半と、昨年１１月以来、９カ月半ぶりの安値に下落した。その後は１４６円台半ばで小動きとなり、午後５時現在は１４６円４８～５８銭と、前週末同時刻比０８銭の円安・ドル高。