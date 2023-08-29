【ニューヨーク時事】週明け２８日のニューヨーク株式相場は、中国当局が株式市場の活性化策を打ち出したことを背景に、景気敏感株に買いが入り続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比２１３．０８ドル高の３万４５５９．９８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１４．４８ポイント高の１万３７０５．１３で引けた。