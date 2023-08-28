西武のデビッド・マキノン内野手が２８日、右肩痛のため出場選手登録を外れた。開幕から出場を続けていたが、２７日の日本ハム戦で初めて欠場した。来日１年目の今季は１１２試合の出場で打率２割４分９厘、１２本塁打、４１打点。