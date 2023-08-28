マキノンが登録外れる プロ野球・西武
2023年08月28日19時18分
西武のデビッド・マキノン内野手が２８日、右肩痛のため出場選手登録を外れた。開幕から出場を続けていたが、２７日の日本ハム戦で初めて欠場した。来日１年目の今季は１１２試合の出場で打率２割４分９厘、１２本塁打、４１打点。
マキノンが登録外れる プロ野球・西武
2023年08月28日19時18分
西武のデビッド・マキノン内野手が２８日、右肩痛のため出場選手登録を外れた。開幕から出場を続けていたが、２７日の日本ハム戦で初めて欠場した。来日１年目の今季は１１２試合の出場で打率２割４分９厘、１２本塁打、４１打点。
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
ロシア参加可否、９月に決定 パリ・パラリンピック―ＩＰＣ(08/28 19:50)
審判委員長「見解はレッド」 Ｊ１神戸・斉藤の負傷場面―日本サッカー協会(08/28 19:20)
マキノンが登録外れる プロ野球・西武(08/28 19:18)
逆転劇導いた若い力 河村、富永の２２歳コンビ―バスケＷ杯(08/28 18:34)
決勝は中京―天理 全国高校軟式野球(08/28 18:22)
高校代表、前田が先発 野球Ｕ１８Ｗ杯壮行試合(08/28 18:15)
関学大監督「一戦必勝で」 東西学生アメフト合同会見(08/28 18:13)
宇佐見と郡司、新天地で快音 トレードで心機一転―プロ野球(08/28 17:45)
ウクライナ支援へオークション 柔道(08/28 17:33)
日本、１０月にアジア予選 パリ五輪出場権懸け―ハンド男子(08/28 17:29)
錦木、「諦めず」新小結に 初賜杯にも意欲―大相撲新番付(08/28 16:26)
日本男子、パラ出場権獲得 ゴールボール(08/28 16:21)
２９日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(08/28 16:16)
川澄、新潟で新境地を 「ＷＥリーグ身近に」―女子サッカー(08/28 16:16)
２９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(08/28 16:16)
走攻守で魅了、デラクルス レッズの大型新人、大谷と談笑も―米大リーグ(08/28 15:38)
セ・リーグ公示（２８日） プロ野球(08/28 15:28)
セ・リーグ公示（２８日） プロ野球(08/28 15:25)
パ・リーグ公示（２８日） プロ野球(08/28 15:25)
セが追加日程発表 プロ野球(08/28 15:10)
「満遍なく入賞」で一定の成果 海外での活躍、快挙に結実―世界陸上(08/28 15:08)
畑岡、最終日に底力 米女子ゴルフ(08/28 14:35)
笹生、トップ１０確保 米女子ゴルフ(08/28 14:27)
松山は３６位 男子ゴルフ世界ランク(08/28 14:00)
日比野は８１位 女子テニス世界ランク(08/28 13:58)
西岡は４４位 男子テニス世界ランク(08/28 13:57)
主な日本選手の成績（２７日） 欧州サッカー(08/28 13:56)
コミッショナー公示（２８日） プロ野球(08/28 13:27)
元通訳のローズ氏死去 故伊良部氏を担当―米大リーグ・ヤンキース(08/28 11:56)
米女子ゴルフ・談話(08/28 11:38)