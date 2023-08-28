元島民らが洋上慰霊 北方領土の先祖供養―北海道
2023年08月28日17時52分
北方領土の元島民らが船に乗り、先祖を供養する「洋上慰霊」が２８日から始まった。昨年に続く開催で、９月にかけて計６回実施される。
この日は約７０人の元島民らが参加。午前９時４０分ごろに交流船「えとぴりか」が根室港を出発し、歯舞群島の沖合を航行した。
元島民らが洋上慰霊 北方領土の先祖供養―北海道
2023年08月28日17時52分
北方領土の元島民らが船に乗り、先祖を供養する「洋上慰霊」が２８日から始まった。昨年に続く開催で、９月にかけて計６回実施される。
この日は約７０人の元島民らが参加。午前９時４０分ごろに交流船「えとぴりか」が根室港を出発し、歯舞群島の沖合を航行した。
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