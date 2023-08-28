ウクライナ支援へオークション 柔道
2023年08月28日17時33分
全日本柔道連盟（全柔連）は２８日、ウクライナ支援のため、著名な柔道家のサイン入り柔道着などのオンラインオークションを開始した。ジュニア以下の世代のウクライナ選手団を日本に招待する費用などに充てる。
オークションには五輪金メダリストで全柔連名誉会長の山下泰裕氏、五輪連覇の大野将平さん、パリ五輪で連覇を目指す阿部一二三、詩（ともにパーク２４）兄妹らの他、ダリア・ビロディド（ウクライナ）ら海外の選手も参加する。
ウクライナ支援へオークション 柔道
2023年08月28日17時33分
全日本柔道連盟（全柔連）は２８日、ウクライナ支援のため、著名な柔道家のサイン入り柔道着などのオンラインオークションを開始した。ジュニア以下の世代のウクライナ選手団を日本に招待する費用などに充てる。
オークションには五輪金メダリストで全柔連名誉会長の山下泰裕氏、五輪連覇の大野将平さん、パリ五輪で連覇を目指す阿部一二三、詩（ともにパーク２４）兄妹らの他、ダリア・ビロディド（ウクライナ）ら海外の選手も参加する。
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