文部科学省は２８日、オンラインで開かれた第１６回国際地学オリンピックに日本代表の高校生４人が参加し、全員が銀メダルを獲得したと発表した。今大会は３２カ国・地域の計１７２人が参加し、成績上位の１割に金、続く２割に銀、３割に銅のメダルが授与された。



国際化学五輪で金２、銀２ 日本代表の高校生―文科省

銀メダルの４人は、桐光学園高（神奈川県）３年岩永龍樹さん、栄光学園高（同）３年奥山裕樹さん、奈良県立青翔高３年高原一真さん、宮崎県立宮崎西高３年松尾京佳さん。