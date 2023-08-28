２９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年08月28日16時16分
▽楽天・則本―西武・松本（楽天モバイルパーク宮城）
▽ロッテ・小島―日本ハム・マーベル（ゾゾマリン）
▽ソフトバンク・スチュワート―オリックス・ワゲスパック（長崎ビッグＮ）
２９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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