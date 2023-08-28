在日カナダ大使館の駐在武官ロバート・ワット海軍大佐は２８日、同軍のフリゲート艦「オタワ」が近く台湾海峡を通過すると明らかにした。同艦が寄港した海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で記者団に対し、「カナダはルールに基づく秩序を支持している。その一環として、台湾海峡を通過する権利を行使する」と語った。計画の事前公表は異例で、中国の反発を招きそうだ。