パ・リーグ公示（２８日） プロ野球
2023年08月28日15時25分
【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク・武田翔太投手、松本晴投手、リチャード内野手、野村大樹内野手▽西武・佐藤隼輔投手、マキノン内野手▽ロッテ・森遼大朗投手、ブロッソー内野手（再登録は９月７日以降）
パ・リーグ公示（２８日） プロ野球
2023年08月28日15時25分
【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク・武田翔太投手、松本晴投手、リチャード内野手、野村大樹内野手▽西武・佐藤隼輔投手、マキノン内野手▽ロッテ・森遼大朗投手、ブロッソー内野手（再登録は９月７日以降）
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