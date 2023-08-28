５４５円高の３万２１６９円９９銭 ２８日の平均株価
2023年08月28日15時06分
２８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１６９円９９銭と前週末終値比５４５円７１銭高で終わった。出来高は概算で１０億９８００万株。
５４５円高の３万２１６９円９９銭 ２８日の平均株価
2023年08月28日15時06分
２８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１６９円９９銭と前週末終値比５４５円７１銭高で終わった。出来高は概算で１０億９８００万株。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
ポーラ、宇宙でも使える化粧品開発 ２４年以降ＩＳＳで使用へ(08/28 16:29)
子会社ユニクロ社長に塚越氏 柳井氏はＣＥＯに―ファーストリテ(08/28 16:23)
そごう・西武労組、スト通知 セブン＆アイに、３１日から(08/28 16:14)
東電社長、地元自治体に報告 処理水放出で―福島(08/28 16:04)
愛三工業、ＥＶ向け製品で新工場 セルケースを製造(08/28 16:00)
蒸気噴出、井戸の埋め戻し完了 三井石油開発、近く廃坑へ―北海道蘭越町(08/28 15:58)
耐震技術、他社と共有 震災機に、共同で住宅建設―積水ハウス(08/28 15:53)
セブン＆アイ、そごう・西武売却で労使協議 労組は３１日にスト検討(08/28 15:27)
５４５円高の３万２１６９円９９銭 ２８日の平均株価(08/28 15:06)
ジェイアール東海高島屋、ペット用おせちを販売 ９月下旬から予約開始(08/28 14:59)
ＮＥＣ、要支援者の災害時避難支援 個別計画を作成・共有―２４年２月から提供(08/28 14:29)
子会社ユニクロ社長に塚越氏 柳井氏は会長に―ファーストリテ(08/28 14:00)
富士通、ＣＯ２排出を４０年度実質ゼロに バリューチェーン全体(08/28 13:52)
ＮＴＴ法見直しへ議論開始 政府保有株も対象に―総務省審議会(08/28 12:50)
円相場、１４６円５０～５２銭 ２８日正午現在(08/28 12:10)
日田彦山線ＢＲＴ開業 豪雨から６年ぶり復旧―ＪＲ九州(08/28 12:09)
東京株、５００円超高 買い戻し優勢(08/28 12:03)
５２９円高の３万２１５４円０３銭 ２８日午前の平均株価(08/28 11:41)
円相場、１４６円５４～５４銭 ２８日午前９時現在(08/28 09:05)
高まる東京一極集中リスク 首都直撃で経済混乱―関東大震災１００年(08/28 07:01)
地政学リスクで成長下振れも 初のジャクソンホール会議で―植田日銀総裁(08/27 15:25)
処理水放出、賠償対象は？ 中国禁輸で強まる懸念―ニュースＱ＆Ａ(08/26 15:26)
ウクライナの「決定は承知」 戦争支援企業リスト追加で―ＪＴ(08/26 15:21)
「３Ｄプリンター住宅」に注目 ５５０万円、２日で完成(08/26 13:39)
都内企業のＢＣＰ、策定は２割 事業継続なお手探り―関東大震災１００年(08/26 07:13)
ライドシェア解禁論、再び脚光 自民に賛否、国交省なお慎重(08/26 07:12)
中国禁輸、輸出拡大戦略に狂い 食品７００社に影響か―処理水放出、対策急務(08/26 07:11)
ＪＴ子会社は「戦争支援」 ロシア事業で納税―ウクライナ(08/26 00:47)
損保ジャパン、点検費用負担 ビッグモーターの修理車両対象(08/25 22:48)
西武池袋本店で３１日にもスト 労組検討、雇用維持訴え(08/25 21:18)
ビジネスワイヤ
PR TIMES