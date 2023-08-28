外務次官、中国大使に抗議 処理水絡みの嫌がらせ電話
2023年08月28日14時50分
外務省の岡野正敬事務次官は２８日、中国の呉江浩駐日大使に対し、処理水を巡り中国から日本国内への嫌がらせ電話が相次いでいることについて抗議した。
外務次官、中国大使に抗議 処理水絡みの嫌がらせ電話
2023年08月28日14時50分
外務省の岡野正敬事務次官は２８日、中国の呉江浩駐日大使に対し、処理水を巡り中国から日本国内への嫌がらせ電話が相次いでいることについて抗議した。
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