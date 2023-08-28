松山は３６位 男子ゴルフ世界ランク
2023年08月28日14時00分
男子ゴルフの最新世界ランキングが２７日付で発表され、松山英樹は一つ上げて３６位だった。中島啓太は１３０位、金谷拓実は１３２位、星野陸也は１３８位。１位は変わらずスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）
松山は３６位 男子ゴルフ世界ランク
2023年08月28日14時00分
男子ゴルフの最新世界ランキングが２７日付で発表され、松山英樹は一つ上げて３６位だった。中島啓太は１３０位、金谷拓実は１３２位、星野陸也は１３８位。１位は変わらずスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）
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