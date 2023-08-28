女子テニスの最新世界ランキングが２８日付で発表され、日比野菜緒（ブラス）は前週から一つ下げて、８１位だった。戦列を離れている大坂なおみ（フリー）は６０３位。１位は変わらずイガ・シフィオンテク（ポーランド）。 （時事）