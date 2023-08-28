西岡は４４位 男子テニス世界ランク
2023年08月28日13時57分
男子テニスの最新世界ランキングが２８日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週から一つ下がり、４４位だった。錦織圭（ユニクロ）は３５３位。綿貫陽介（フリー）は８５位、ダニエル太郎（エイブル）は９５位だった。１位はカルロス・アルカラス（スペイン）。 （時事）
西岡は４４位 男子テニス世界ランク
2023年08月28日13時57分
男子テニスの最新世界ランキングが２８日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週から一つ下がり、４４位だった。錦織圭（ユニクロ）は３５３位。綿貫陽介（フリー）は８５位、ダニエル太郎（エイブル）は９５位だった。１位はカルロス・アルカラス（スペイン）。 （時事）
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