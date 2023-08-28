新大関の豊昇龍が２８日、東京都台東区の立浪部屋で記者会見し、看板力士として臨む秋場所に向けて「これからもっと頑張らないといけない。自分自身でしっかりやるしかない」と決意を述べた。

元横綱朝青龍のおいの２４歳。場所前にはその叔父と話す機会もあるそうで、「しっかり相談する。気持ちをどういう感じに持っていくか、ちゃんと聞く」。夏巡業では体の状態を見ながら調整を進め、「大丈夫だと思う」と自信を示した。

初土俵から所要３３場所での新大関は、年６場所制となった１９５８年以降（幕下付け出しは除く）で１０位タイのスピード昇進。「次の番付が近づいてきた。しっかり勝ち取りたい」と最高位への意欲を示した。