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「もっと頑張らないと」　豊昇龍、最高位へ意欲―大相撲新番付

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「もっと頑張らないと」　豊昇龍、最高位へ意欲―大相撲新番付

2023年08月28日11時30分

新大関に昇進し、番付表を手にする豊昇龍＝２８日午前、東京都台東区の立浪部屋（代表撮影）

新大関に昇進し、番付表を手にする豊昇龍＝２８日午前、東京都台東区の立浪部屋（代表撮影）

  • 番付が発表され、記者会見する新大関の豊昇龍＝２８日午前、東京都台東区の立浪部屋（代表撮影）

　新大関の豊昇龍が２８日、東京都台東区の立浪部屋で記者会見し、看板力士として臨む秋場所に向けて「これからもっと頑張らないといけない。自分自身でしっかりやるしかない」と決意を述べた。
　元横綱朝青龍のおいの２４歳。場所前にはその叔父と話す機会もあるそうで、「しっかり相談する。気持ちをどういう感じに持っていくか、ちゃんと聞く」。夏巡業では体の状態を見ながら調整を進め、「大丈夫だと思う」と自信を示した。
　初土俵から所要３３場所での新大関は、年６場所制となった１９５８年以降（幕下付け出しは除く）で１０位タイのスピード昇進。「次の番付が近づいてきた。しっかり勝ち取りたい」と最高位への意欲を示した。

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