新関脇に昇進した琴ノ若が２８日、千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋で記者会見に臨み、「まだまだ上がある。精進していきたい」と引き締まった表情で話した。

小結４場所目だった名古屋場所は、１０日目に豊昇龍を破るなど１１勝。大関昇進の足固めを狙う秋場所に向けて自信を深めた。「自分の四つの相撲は通用すると分かった。形を変えずに、今できることを徹底してやっていく」

師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）は、「先場所後半戦のような攻める相撲が取り切れれば（大関昇進が）すぐ見えてくる」と期待を込めた。