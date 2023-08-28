Ｈ２Ａ、強風で打ち上げ中止 鹿児島・種子島
2023年08月28日09時17分
三菱重工業は２８日、同日午前９時２６分に鹿児島県・種子島宇宙センターで予定していたＨ２Ａロケット４７号機の打ち上げを中止したと発表した。発射地点上空の強風が原因という。
Ｈ２Ａ、強風で打ち上げ中止 鹿児島・種子島
2023年08月28日09時17分
三菱重工業は２８日、同日午前９時２６分に鹿児島県・種子島宇宙センターで予定していたＨ２Ａロケット４７号機の打ち上げを中止したと発表した。発射地点上空の強風が原因という。
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