東 力士名 部 屋 出 身 西 力士名 部 屋 出 身

横 綱 照ノ富士伊勢浜 モンゴ

大 関 霧 島 陸 奥 モンゴ 大 関 貴景勝 常盤山 兵 庫

大 関 ◎豊昇龍 立 浪 モンゴ

関 脇 大栄翔 追手風 埼 玉 関 脇 若元春 荒 汐 福 島

関 脇 ◎琴ノ若 佐渡嶽 千 葉

小 結 ◎錦 木 伊勢海 岩 手 小 結 ○翔 猿 追手風 東 京

前頭 １ 北勝富士八 角 埼 玉 前頭 １ 明 生 立 浪 鹿児島

２×阿 炎 錣 山 埼 玉 ２ 朝乃山 高 砂 富 山

３ 正 代 時津風 熊 本 ３ 玉 鷲 片男波 モンゴ

４ 隆の勝 常盤山 千 葉 ４ 宇 良 木 瀬 大 阪

５ 豪ノ山 武 隈 大 阪 ５ 湘南乃海高田川 神奈川

６ 阿武咲 阿武松 青 森 ６ 竜 電 高田川 山 梨

７ 高 安 田子浦 茨 城 ７ 王 鵬 大 嶽 東 京

８ 琴恵光 佐渡嶽 宮 崎 ８ 平戸海 境 川 長 崎

９ 翠富士 伊勢浜 静 岡 ９ 伯桜鵬 宮城野 鳥 取

１０ 金峰山 木 瀬 カザフ １０ 遠 藤 追手風 石 川

１１ 御嶽海 出羽海 長 野 １１ 北青鵬 宮城野 北海道

１２ 宝富士 伊勢浜 青 森 １２ 佐田の海境 川 熊 本

１３ 妙義龍 境 川 兵 庫 １３ 錦富士 伊勢浜 青 森

１４ 碧 山 春日野 ブルガ １４ 琴勝峰 佐渡嶽 千 葉

１５○熱海富士伊勢浜 静 岡 １５ 千代翔馬九 重 モンゴ

１６○ 輝 高田川 石 川 １６ 剣 翔 追手風 東 京

１７ 大翔鵬 追手風 モンゴ