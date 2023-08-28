２７日の日本選手 米大リーグ
2023年08月28日05時02分
▽エンゼルス・大谷 メッツ戦に２番指名打者で出場し４打数無安打、２三振。打率３割５厘。（時事）
２７日の日本選手 米大リーグ
2023年08月28日05時02分
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