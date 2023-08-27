７―７で引き分け プロ野球・広島―ヤクルト
2023年08月27日23時08分
両チームが点を取り合い、延長十二回、７―７で引き分けた。ヤクルトは一回にサンタナの２点二塁打で先制。サンタナは４―６の四回にも３ランを放った。広島は一回に末包の満塁本塁打などで一挙６点。八回は堂林の中前打で追い付いた。
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