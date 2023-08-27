清水は秋田と分ける Ｊ２
2023年08月27日21時31分
明治安田Ｊ２リーグは２７日、秋田市のソユースタジアムなどで第３２節の２試合が行われ、前節３位の清水は秋田と１―１で引き分け、勝ち点５６とした。いわきは熊本を４―２で下し、同３７で１５位に浮上した。
清水は秋田と分ける Ｊ２
2023年08月27日21時31分
明治安田Ｊ２リーグは２７日、秋田市のソユースタジアムなどで第３２節の２試合が行われ、前節３位の清水は秋田と１―１で引き分け、勝ち点５６とした。いわきは熊本を４―２で下し、同３７で１５位に浮上した。
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （２７日）(08/27 22:11)
プロ野球速報 （２７日）(08/27 22:11)
清水は秋田と分ける Ｊ２(08/27 21:31)
第２戦は「空席なし」 ＦＩＢＡがチケット再販売―バスケＷ杯(08/27 21:21)
日本、フィンランドと対戦 １次リーグＥ組第２戦―バスケＷ杯(08/27 21:16)
荘司、乱調も２勝目 プロ野球・楽天(08/27 21:13)
伊藤が優勝 スキージャンプ(08/27 21:10)
パ・リーグ個人投手成績 （２７日現在）(08/27 20:57)
パ・リーグチーム成績表 （２７日現在）(08/27 20:56)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２７日現在）(08/27 20:55)
パ・リーグ個人打撃成績 （２７日現在）(08/27 20:55)
日本ハム最下位脱出 プロ野球・西武―日本ハム(08/27 20:53)
プロ野球・ひとこと(08/27 20:17)
宇佐見、またサヨナラ打 プロ野球・中日(08/27 20:13)
役者たちが難敵攻略 巨人、意地の勝利―プロ野球(08/27 20:04)
岩井明「絶対にもう１勝」 ニトリ女子ゴルフ(08/27 19:55)
苦手克服「手が動いた」 菊地、プレーオフ５度目で笑顔―ニトリ女子ゴルフ(08/27 19:44)
楽天が３連勝 プロ野球・楽天―ソフトバンク(08/27 19:30)
宋永漢、日本で念願のＶ ＫＢＣオーガスタゴルフ(08/27 19:17)
ＫＢＣオーガスタゴルフ・談話(08/27 19:07)
山下、入賞するり 健闘もアクシデント―世界陸上・男子マラソン(08/27 19:05)
東、すぐさま修正 存在感増す２３歳右腕―プロ野球・オリックス(08/27 19:03)
伊藤将、後半を反省 プロ野球・阪神(08/27 18:54)
伯桜鵬、左肩手術も 大相撲(08/27 18:42)
ロッテ、打線に寂しさ プロ野球(08/27 18:41)
吉田、デビュー戦で存在感 米ＭＬＳサッカー(08/27 18:32)
中日、８連敗で止める プロ野球・中日―ＤｅＮＡ(08/27 18:18)
吉田が移籍後初出場 先制点に絡む場面も―米ＭＬＳサッカー(08/27 18:12)
世界陸上・談話(08/27 18:04)
其田と西山、遠い入賞 世界陸上・男子マラソン(08/27 18:03)