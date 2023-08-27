楽天が３連勝 プロ野球・楽天―ソフトバンク
2023年08月27日19時30分
楽天が３連勝。二回、岡島の左前打と小深田の内野安打で２点先制。１点リードの四回に浅村の中前打などで３点を奪い、七回も２点を加えた。先発の新人荘司は制球に苦しみながらも５回１失点で２勝目。ソフトバンクは４連敗で借金１。
楽天が３連勝 プロ野球・楽天―ソフトバンク
2023年08月27日19時30分
楽天が３連勝。二回、岡島の左前打と小深田の内野安打で２点先制。１点リードの四回に浅村の中前打などで３点を奪い、七回も２点を加えた。先発の新人荘司は制球に苦しみながらも５回１失点で２勝目。ソフトバンクは４連敗で借金１。
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