楽天が３連勝。二回、岡島の左前打と小深田の内野安打で２点先制。１点リードの四回に浅村の中前打などで３点を奪い、七回も２点を加えた。先発の新人荘司は制球に苦しみながらも５回１失点で２勝目。ソフトバンクは４連敗で借金１。