中日、８連敗で止める プロ野球・中日―ＤｅＮＡ
2023年08月27日18時18分
中日がサヨナラ勝ちし、連敗を８で止めた。１―１の延長十二回２死一、二塁で宇佐見が適時左前打を放った。柳は７回１失点と力投。救援陣も踏ん張り、６番手のフェリスが来日初勝利。ＤｅＮＡは一回の１点のみに終わり、４連勝ならず。
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2023年08月27日18時18分
中日がサヨナラ勝ちし、連敗を８で止めた。１―１の延長十二回２死一、二塁で宇佐見が適時左前打を放った。柳は７回１失点と力投。救援陣も踏ん張り、６番手のフェリスが来日初勝利。ＤｅＮＡは一回の１点のみに終わり、４連勝ならず。
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