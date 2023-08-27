巨人が逆転勝ち プロ野球・巨人―阪神
2023年08月27日17時16分
巨人が逆転勝ち。２点を追う六回、代打大城卓と坂本がソロを放って同点。八回に岡本和と丸の連続適時打で２点を勝ち越した。三回途中から救援陣が踏ん張り、５番手の菊地が４勝目。阪神は伊藤将が力投したが八回に崩れ、７連勝を逃した。
巨人が逆転勝ち プロ野球・巨人―阪神
2023年08月27日17時16分
巨人が逆転勝ち。２点を追う六回、代打大城卓と坂本がソロを放って同点。八回に岡本和と丸の連続適時打で２点を勝ち越した。三回途中から救援陣が踏ん張り、５番手の菊地が４勝目。阪神は伊藤将が力投したが八回に崩れ、７連勝を逃した。
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