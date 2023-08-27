プロ野球速報 （２７日）
2023年08月27日13時48分
＜セ＞
阪 神 － 巨 人（１４時、東京ドーム）
ＤｅＮ － 中 日（１４時、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
ソフト － 楽 天（１６時、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム － 西 武（１７時、ベルーナドーム）
ロッテ １－１ オリッ（３回表、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２７日）
2023年08月27日13時48分
＜セ＞
阪 神 － 巨 人（１４時、東京ドーム）
ＤｅＮ － 中 日（１４時、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
ソフト － 楽 天（１６時、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム － 西 武（１７時、ベルーナドーム）
ロッテ １－１ オリッ（３回表、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （２７日）(08/27 13:48)
プロ野球速報 （２７日）(08/27 13:48)
セ・リーグ公示（２７日） プロ野球(08/27 12:34)
セ・リーグ公示（２７日） プロ野球(08/27 12:34)
パ・リーグ公示（２７日） プロ野球(08/27 12:34)
笹生、４位に後退 米女子ゴルフ(08/27 12:05)
２６日の日本選手 米大リーグ(08/27 11:54)
大谷、二塁打と三塁打 鈴木は２安打３打点―米大リーグ(08/27 11:53)
イタリアと関係強化 日本ラグビー協会(08/27 10:38)
イングランド、フィジーに敗れる ラグビー(08/27 10:32)
２連覇の「鳥人」、大谷から刺激 「最高のプレー」―世界陸上(08/27 10:19)
ライルズ、３冠に達成感 世界陸上・男子４００メートルリレー(08/27 10:01)
損傷箇所は前回と別 大谷の右肘について―米大リーグ・エンゼルスＧＭ(08/27 09:38)
日本、流れつかめず Ｗ杯へ不安残す完敗―ラグビー日本代表(08/27 09:36)
世界陸上・談話(08/27 09:09)
決勝でも魅せた田中 堂々のスパートで入賞―世界陸上・女子５０００メートル(08/27 08:56)
接触乗り越え価値ある５位 日本、パリへ信頼と経験―世界陸上・男子４００リレー(08/27 08:37)
堀江、動きに切れ ラグビー日本代表(08/27 08:25)
悔しがる三笘 欧州サッカー・ブライトン(08/27 08:15)
奈良岡、躍進の決勝進出 世界バドミントン(08/27 08:12)
松島、攻守に持ち味 ラグビー日本代表(08/27 07:47)
精彩欠いたキッカー ラグビー日本代表(08/27 07:37)
ボーフムの浅野、攻守に激しく ドイツ・サッカー(08/27 07:12)
三笘はフル出場 欧州サッカー(08/27 07:12)
日本、まさかの予選敗退 世界陸上・男子１６００リレー(08/27 06:51)
日本が３大会ぶり優勝 アジア男子バレー(08/27 06:45)
バルフォロミーフが初優勝 世界新体操(08/27 06:16)
山口、３連覇ならず 世界バドミントン(08/27 06:14)
男子４００リレーの日本５位 田中希実、５０００で８位入賞―世界陸上(08/27 06:01)
ラグビー日本代表・談話(08/27 05:50)