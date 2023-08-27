【リーブルビルＡＦＰ時事】アフリカ中部の産油国ガボンで２６日、大統領選の投票が行われた。現職のボンゴ大統領（６４）と野党統一候補オンドオッサ元科学研究・技術開発相（６９）の事実上の一騎打ち。投票終了直後からインターネットは遮断され、２７日夜から翌朝までの夜間外出禁止令が出された。