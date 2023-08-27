パ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年08月27日12時34分
【出場選手登録】▽オリックス・黒木優太投手▽ロッテ・森遼大朗投手
【同抹消】▽オリックス・山下舜平大投手▽ロッテ・西野勇士投手（再登録は９月６日以降）
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