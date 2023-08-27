【ハラレＡＦＰ時事】アフリカ南部ジンバブエの選管は２６日、大統領選（２３、２４両日投票）の結果を公表し、ムナンガグワ大統領（８０）が得票率５２．６％で勝利したと宣言した。事実上の一騎打ちとなっていた野党「変革のための市民連合（ＣＣＣ）」のチャミサ党首（４５）は同４４％だったという。