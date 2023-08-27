中国側に「憂慮」伝達 外務省局長
2023年08月27日10時30分
外務省は２６日深夜、鯰博行アジア大洋州局長が東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出開始後、中国から発信されているとみられる嫌がらせの電話が日本国内で相次いでいるとして、在日中国大使館の楊宇次席公使に対し、「極めて遺憾であり、憂慮している」と伝えたと発表した。
中国側に「憂慮」伝達 外務省局長
2023年08月27日10時30分
外務省は２６日深夜、鯰博行アジア大洋州局長が東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出開始後、中国から発信されているとみられる嫌がらせの電話が日本国内で相次いでいるとして、在日中国大使館の楊宇次席公使に対し、「極めて遺憾であり、憂慮している」と伝えたと発表した。
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