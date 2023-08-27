【ニューヨーク時事】米南部フロリダ州ジャクソンビルのディスカウント店で２６日午後（日本時間２７日未明）、銃乱射事件があり、黒人３人が死亡した。容疑者は２０代の白人の男で、現場で自殺した。警察高官が記者会見し、動機について、人種差別に基づく憎悪犯罪（ヘイトクライム）と指摘した。