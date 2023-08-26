Ｇ大阪の山見が同点ゴール Ｊリーグ・鳥栖―Ｇ大阪
2023年08月26日21時33分
Ｇ大阪が追い付き、１―１で引き分けた。後半ロスタイムにカウンターから途中出場の山見が抜け出して、同点ゴールを奪った。鳥栖は後半、ロングボールに反応した長沼が相手ＧＫをかわして先制したが、この１点を守り切れなかった。
Ｇ大阪の山見が同点ゴール Ｊリーグ・鳥栖―Ｇ大阪
2023年08月26日21時33分
Ｇ大阪が追い付き、１―１で引き分けた。後半ロスタイムにカウンターから途中出場の山見が抜け出して、同点ゴールを奪った。鳥栖は後半、ロングボールに反応した長沼が相手ＧＫをかわして先制したが、この１点を守り切れなかった。
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