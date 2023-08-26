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横浜Ｍ、ダービーで完敗　Ｊ１

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横浜Ｍ、ダービーで完敗　Ｊ１

2023年08月26日20時34分

後半、勝ち越しのゴールを決め喜ぶ横浜Ｃの伊藤（中央手前）＝２６日、ニッパツ

後半、勝ち越しのゴールを決め喜ぶ横浜Ｃの伊藤（中央手前）＝２６日、ニッパツ

　明治安田Ｊ１リーグは２６日、各地で第２５節の残り８試合が行われ、前節首位の横浜Ｍは横浜Ｃとのダービーマッチに１―４で敗れた。前節５位の鹿島は新潟に２―０で快勝した。
　神戸はＦ東京と対戦。他は柏―広島、川崎―札幌、京都―福岡、Ｃ大阪―名古屋、鳥栖―Ｇ大阪の顔合わせ。

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