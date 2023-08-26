ニトリ女子ゴルフ・談話
2023年08月26日20時28分
◇経験と感覚で
菊地絵理香 グリーンが軟らかくてボールが止まる。経験と感覚でアジャストしている。コースが合わないと思っていたが、（優勝して）いいイメージに変えて終わりたい。
ニトリ女子ゴルフ・談話
2023年08月26日20時28分
◇経験と感覚で
菊地絵理香 グリーンが軟らかくてボールが止まる。経験と感覚でアジャストしている。コースが合わないと思っていたが、（優勝して）いいイメージに変えて終わりたい。
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