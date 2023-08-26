【アンタナナリボＡＦＰ時事】マダガスカルの首都アンタナナリボで２５日、スポーツ競技場の入り口に群衆が押し寄せ、地元政治家や赤十字によると、少なくとも１３人が死亡した。死者のうち７人が子供で、負傷者も１０７人に上った。



サッカー場で群衆事故 ４人死亡、８０人負傷―イラク南部

競技場では同日、総合競技大会「インド洋諸島ゲームズ」の開会式が開かれ、約５万人の観客が集まっていた。開会式に出席したラジョエリナ大統領は、１分間の黙とうを呼び掛けた。