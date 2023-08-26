競技場で雑踏事故、１３人死亡 スポーツ大会の開会式―マダガスカル
2023年08月26日20時21分
【アンタナナリボＡＦＰ時事】マダガスカルの首都アンタナナリボで２５日、スポーツ競技場の入り口に群衆が押し寄せ、地元政治家や赤十字によると、少なくとも１３人が死亡した。死者のうち７人が子供で、負傷者も１０７人に上った。
競技場では同日、総合競技大会「インド洋諸島ゲームズ」の開会式が開かれ、約５万人の観客が集まっていた。開会式に出席したラジョエリナ大統領は、１分間の黙とうを呼び掛けた。
競技場で雑踏事故、１３人死亡 スポーツ大会の開会式―マダガス…
2023年08月26日20時21分
【アンタナナリボＡＦＰ時事】マダガスカルの首都アンタナナリボで２５日、スポーツ競技場の入り口に群衆が押し寄せ、地元政治家や赤十字によると、少なくとも１３人が死亡した。死者のうち７人が子供で、負傷者も１０７人に上った。
競技場では同日、総合競技大会「インド洋諸島ゲームズ」の開会式が開かれ、約５万人の観客が集まっていた。開会式に出席したラジョエリナ大統領は、１分間の黙とうを呼び掛けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル