日本ハムが快勝。一回に清宮の二塁打で先制。二回は五十幡の三塁打、清宮の２点二塁打、マルティネスの２点適時打で５点加え、三回は野村がソロを放った。伊藤は制球良く、６安打無四球の今季初完封で７勝目。西武は先発高橋が崩れた。