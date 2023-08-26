ＤｅＮＡの佐野が５時間に迫る熱戦にけりをつけた。０―０で迎えた延長十二回、１死一、三塁で打席へ。「本当に前の打者がいい好機をつくってくれた」と奮起し、決勝の右前打。自らのバットで白星を呼び込み、「負けられない試合は最後まで続いていく。粘りながら積み重ねていきたい」と力を込めた。

この日は中日の大島が通算２０００安打を達成。同じ左打者の偉業を見届け、「改めてすごいことだと感じた。僕もそういった選手になりたい」と刺激を受けていた。