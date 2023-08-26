【女子ゴルフ・ニトリ・レディース】第３日（２６日、北海道・小樽ＣＣ、６６９５ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）

前日サスペンデッドとなった第２ラウンドの残りと第３ラウンドが行われ、今季２勝目を狙う岩井明愛と、申ジエ（韓国）、菊地絵理香の３人が通算９アンダーで首位に並んだ。

１打差の４位に上田桃子、吉田優利ら５人。さらに１打差で前週優勝の蛭田みな美ら４人が追う混戦となった。大会３連覇を目指す稲見萌寧は通算５アンダーの１６位。