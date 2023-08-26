ＤｅＮＡが投手戦を制して３連勝。ともに無得点で迎えた延長十二回、佐野とソトの適時打で２点を勝ち越した。６番手の上茶谷が２勝目、森原が９セーブ目。中日は８連敗。打線が好機を生かせず、粘った投手陣も最後は清水がつかまった。