ＫＢＣオーガスタゴルフ・談話
2023年08月26日18時41分
◇自分のゴルフする
小林正則 ティーショットもパットも良かった。（優勝の意識は）最後の最後までしない。それまでは自分のゴルフをする。
ＫＢＣオーガスタゴルフ・談話
2023年08月26日18時41分
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