２０１９年の火災で焼失し、復元が進む首里城正殿（那覇市）の工事の様子を見ることができるスペースが完成し、２６日に一般公開された。

見学スペースは、風雨などから守るために正殿を覆う「素屋根（すやね）」の内側に設置。３階建てで、各階からガラス越しに復元作業を見ることができる。復元で使われる材料や、工事の説明パネルも展示された。素屋根が解体される２５年秋ごろまで見学できる。