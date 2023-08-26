プロ野球速報 （２６日）
2023年08月26日15時33分
＜セ＞
阪 神 － 巨 人（１８時、東京ドーム）
ＤｅＮ ０－０ 中 日（５回表、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
ソフト － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム － 西 武（１７時、ベルーナドーム）
ロッテ ０－０ オリッ（５回裏、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２６日）
2023年08月26日15時33分
＜セ＞
阪 神 － 巨 人（１８時、東京ドーム）
ＤｅＮ ０－０ 中 日（５回表、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
ソフト － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム － 西 武（１７時、ベルーナドーム）
ロッテ ０－０ オリッ（５回裏、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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