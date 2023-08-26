２６日のＪ１
2023年08月26日12時51分
ホーム アウェー
鹿 島 ― 新 潟 （カシマ） １８時
横浜Ｃ ― 横浜Ｍ （ニッパ） １８時３０分
柏 ― 広 島 （三協柏） １９時
Ｆ東京 ― 神 戸 （国 立） １９時
川 崎 ― 札 幌 （等々力） １９時
京 都 ― 福 岡 （サンガ） １９時
Ｃ大阪 ― 名古屋 （ヨドコ） １９時
鳥 栖 ― Ｇ大阪 （駅スタ） １９時
２６日のＪ１
2023年08月26日12時51分
ホーム アウェー
鹿 島 ― 新 潟 （カシマ） １８時
横浜Ｃ ― 横浜Ｍ （ニッパ） １８時３０分
柏 ― 広 島 （三協柏） １９時
Ｆ東京 ― 神 戸 （国 立） １９時
川 崎 ― 札 幌 （等々力） １９時
京 都 ― 福 岡 （サンガ） １９時
Ｃ大阪 ― 名古屋 （ヨドコ） １９時
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