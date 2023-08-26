女子ゴルフのニトリ・レディースは２６日、北海道・小樽ＣＣでサスペンデッドになっていた第２ラウンドの残りが行われ、上田桃子、吉田優利、脇元華、大会３連覇を狙う稲見萌寧の４人が通算６アンダーの首位に並んだ。１オーバー５５位タイまでの６３人が、引き続き始まった第３ラウンドに進んだ。